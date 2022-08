Una camera iperbarica multiposto nel presidio ospedaliero di Agropoli

L'Asl Salerno ha attivato la procedura per predisporre una camera iperbarica multiposto per uso clinico presso il presidio ospedaliero di Agropoli. L'intenzione dell'azienda è di attivare, nella struttura di località Marrota, un centro di medicina iperbarica, inesistente nell'area a sud di Salerno, sia nel Cilento che nel Vallo di Diano. Tale centro offrirà la possibilità di cura di svariate patologie, oltre a quelle da decompressione correlate ad attività di immersione. In particolare: ischemie traumatiche, infezioni gravi dei tessuti, sordità improvvisa, ferite diabetiche e vascolari che non si riescono a curare con terapie standard. L’importo dell’intervento è pari a 1,545 milioni di euro.



«L’Azienda sanitaria locale Salerno – affermano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore alla Sanità e ai rapporti con Asl e distretto sanitario Rosa Lampasona – intende implementare il reparto di Medicina generale del presidio ospedaliero di Agropoli con un Centro di Medicina iperbarica, dotato di camera iperbarica multiposto, servizio al momento inesistente sul territorio, a sud di Salerno, che sarà a favore dell’area cilentana e valdianese. Ci stavamo lavorando da tempo - concludono - è un servizio molto importante che servirà a curare una serie di patologie».

