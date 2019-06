Domenica 2 Giugno 2019, 18:26 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2019 20:28

Va al Brindisi la gara di andata della finale palyoff di eccellenza per la scalata in serie D. L'Agropoli cede 1-0 ai pugliesi, ma nel corso della prima frazione riesce a mettere paura agli oltre 5000 spettatori presenti al Fanuzzi a fare da cornice spettacolare a questa gara, e lo fa con una prestazione autorevole tanto da sfiorare il vantaggio al minuto 11 con Tandara, che colpisce il palo e fa venire i brividi a tutti i tifosi di casa e intimorisce il team avversario che nel primo tempo non trova la quadra e rientra negli spogliatoi sullo 0-0.Cambia tutto nella ripresa e il Brindisi dell'ex timoniere dei tirrenici, Olivieri, riesce a prendere in mano la situazione e dapprima coglie il palo al 17' con Pignataro e dopo dieci minuti con il capitano Marino, sigla rete del vantaggio. Gianluca Esposito, tecnico dell'Agropoli, che aveva già effettuato due cambi, con l'innesto di Garofalo per Graziani, e Doto per Capozzoli, una volta sotto, prova ad immettere altre forze fresche e sfrutta gli altri tre cambi, ma nonostante i 4' di recupero, il risultato non muta e il Brindisi con il minimo scarto si aggiudica la gara 1. Si replica domenica al Guariglia, e l'Agropoli per staccare il pass che conduce alla serie D dovrà vincere 2-0.