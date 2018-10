Martedì 9 Ottobre 2018, 14:52

Tragedia sfiorata questa notte nei pressi del centro storico di Agropoli. Un camion della Sarim, la società che si occupa della raccolta rifiuti in città, ha sfondato un muretto ed è precipitato nel vuoto. E’ accaduto in via Canova, una delle traverse di via Carmine Rossi, la strada che collega il centro cittadino al borgo antico.Sembrerebbe che il mezzo fosse in sosta su una salita quando i freni hanno ceduto ed il mezzo ha oltrepassato il muretto ai margini della carreggiata ed è precipitato giù nel cortile di alcune abitazioni. L’episodio è accaduto intorno all'una. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, guidati dal capo squadra Volpe, i carabinieri della compagnia di Agropoli.