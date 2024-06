Agropoli, approvato il progetto di sistemazione dei sentieri nell’area naturalistica di Trentova

Il Comune di Agropoli ha ottenuto un finanziamento ministeriale di 70.000 euro per la sistemazione dei sentieri patrimonio Unesco nell'area naturalistica Trentova–Tresino. Il progetto esecutivo interesserà il sentiero dei Trezeni, che parte dal centro visite Trentova e si addentra nel paesaggio campestre e costiero, oltre alle sue diramazioni: il sentiero dei Ponti di Pietra e quello delle Conche. Questi sentieri sono già mappati dal CAI e inclusi nei percorsi percorribili.

Il finanziamento, ottenuto nell’ambito del programma ‘Siti naturali Unesco per il Clima 2023’, sarà utilizzato per migliorare le attuali condizioni di conservazione di alcuni tratti dissestati e per ripristinare le opere di regimentazione delle acque. Sono stati riscontrati problemi di stabilità in due attraversamenti in pietra che richiedono interventi di ripristino, oltre alla necessità di tagliare e sfalciare ciclicamente la vegetazione spontanea che invade i sentieri.

I lavori comprenderanno anche il ripristino del sentiero della Mandrolla sulla collina della Selva. L'intervento prevede inoltre l’installazione di segnaletica aggiuntiva e arredo pubblico in legno.

«Intendiamo valorizzare la rete dei meravigliosi sentieri che percorrono uno dei promontori più suggestivi del territorio, offrendo ai turisti e agli appassionati di trekking e ciclismo spazi completamente fruibili all’aria aperta - dichiara il sindaco, Roberto Mutalipassi. Un progetto che ci vede beneficiari di un finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rivolto ai siti UNESCO che intendono promuovere e potenziare la mobilità sostenibile».

L’assessore al Turismo, Roberto Apicella, commenta così l’intervento: «Intendiamo favorire e incoraggiare le escursioni e le attività all’aria aperta, sempre molto richieste tra le esperienze offerte dall’oasi naturalistica Trentova-Tresino, puntando alla valorizzazione di un turismo naturalistico d’eccellenza con mete sempre più sostenibili e ben tenute».