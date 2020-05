Le regole stringenti dovue all'emergenza covid non frenano il cinema. Per superare le ristrette linee fissate dal Governo per le sale, il Comune ha deciso di trovare un'alternativa, dando il via libera a sale all'aperto e ad un drive in. Il primo sorgerà in piazza Mediterraneo, nello spazio adiacente il cineteatro De Filippo, il secondo in piazza Mercato.



Un ritorno agli anni '60 nato dalla necessità di "creare nuovi spazi di libera fruizione, in cui sia possibile osservare il rispetto delle distanze e tale condizione ha portato a pensare alle potenziali soluzioni da adottare per garantire la ripresa dei rapporti sociali dopo la fase di blocco che ha imposto la collettività ad un lungo periodo di quarantena"