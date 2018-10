Martedì 16 Ottobre 2018, 10:16

AGROPOLI - Un altro nelle sue stesse condizioni forse avrebbe pensato ad un dono dal cielo e non avrebbe esitato ad impossessarsi del denaro grazie al quale, almeno per un po', avrebbe potuto sfamarsi. Invece, lui, un senza fissa dimora di origini slave, si è recato subito dai carabinieri della stazione di Agropoli per denunciare il rinvenimento di un portafogli contenente 600 euro, oltre ai documenti. Pur trovandosi in condizioni di indigenza, il clochard non ha esitato a restituire il portafogli al suo proprietario.Il rinvenimento è avvenuto ieri sera ad Agropoli, nei pressi della sede della Caritas. I militari in pochi minuti, attraverso i documenti, sono risaliti al proprietario del portafogli, un uomo di Agropoli, che è stato convocato per la restituzione e che ormai, dopo essersi accorto di averlo perso, temeva di non ritrovarlo più. Invece, non solo grazie al clochard ha recuperato tutti i documenti, ma anche l'intera somma di denaro, dicendosi riconoscente nei confronti dell'uomo che avrebbe cercato di rintracciare per potergli esprimere di persona la sua gratitudine.