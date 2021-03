Agropoli, compleanno da record: 107 anni per nonno Luigi

Nuovo compleanno da record in Cilento. Oggi ha festeggiato 107 anni Luigi Siano, nato il 22 marzo del 1914. Originario di Eredita, frazione di Ogliastro Cilento, attualmente vive ad Agropoli. Fino a 97 anni si è dedicato ai lavori nei campi. L’attività fisica lo ha aiutato a mantenersi in forma. Il segreto della longevità? Il vino, “fatto con l’uva” come dice lui, e il peperoncino amaro, due elementi che non devono mai mancare sulla tavola.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Angri, domestica infedele ruba braccialee denaro: scoperta da una... L'INCHIESTA Vaccino Covid, vigile urbano mortodopo la dose Pfizer: eseguita... LA VIOLENZA Palpeggiò 18enne a Salerno, nigeriano condannato a tre anni

La vita di Luigi Siano è stata densa di sacrifici. Nel 1939 è partito per la guerra; è stato prigioniero in un campo di concentramento tedesco. Soltanto quando è terminato il conflitto mondiale riuscì a tornare a casa e a sposarsi.

Oggi a festeggiarlo, nel rispetto delle norme anticovid, i familiari più stretti e il sindaco di Agropoli Adamo Coppola

© RIPRODUZIONE RISERVATA