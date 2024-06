Importanti novità per i titolari di concessioni demaniali marittime. L’amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha deciso di estendere le aree a disposizione dei privati, al fine di agevolare le attività turistico-ricreative. Il provvedimento, valido anche per il 2024, prevede il rilascio di concessioni suppletive per i concessionari demaniali marittimi che ne facciano richiesta. Tale decisione è stata presa in attesa della ridefinizione delle aree demaniali concedibili che avverrà mediante l’approvazione del Piano delle aree demaniali e l’emanazione dei relativi bandi.

«Al fine di fornire minimi servizi attrezzati di utilizzo dell’arenile - spiegano dal palazzo comunale - si rende necessario rilasciare concessioni suppletive di aree demaniali marittime ai titolari di concessioni demaniali che ne facciano richiesta, per finalità turistico-ricreative, in ampliamento a quelle già assentite ed ubicate in adiacenza». Queste concessioni suppletive possono arrivare fino a un massimo di 250 mq, oppure nei limiti delle superfici già concesse nel 2019 se superiori a 250 mq. Non potranno beneficiare delle concessioni suppletive i titolari che si trovano in condizioni di occupazione illegittima di aree demaniali o morosi nei confronti del Comune di Agropoli.

Sarà compito dei privati presentare le richieste per l’ampliamento. Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha incaricato gli uffici di predisporre il Piano delle aree demaniali. Successivamente, si avvierà la procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni, con l’obiettivo di concludere il processo entro il 31 dicembre. Questa iniziativa mira a regolamentare in maniera più efficace e trasparente l’uso delle aree demaniali, assicurando un equilibrio tra le esigenze dei privati e la tutela del territorio. L’ampliamento rappresenta una risposta alle esigenze dei concessionari, offrendo loro l’opportunità di migliorare e ampliare i servizi offerti ai turisti, contribuendo così allo sviluppo economico e turistico della zona. Agropoli si prepara al meglio per la prossima stagione estiva. Recentemente, il Comune ha annunciato un intervento sul waterfront per oltre 15 milioni di euro, un progetto significativo che riguarderà il lungomare cittadino.

Questo investimento si inserisce in una strategia più ampia volta a migliorare l’attrattività turistica della zona, integrandosi con le nuove concessioni demaniali marittime che offriranno maggiori servizi e spazi ai visitatori.