Agropoli: creme nascoste nel body, arrestata nel supermercato

Venerdì 15 Marzo 2019, 19:16

Approfittando di un momento di distrazione della cassiera, si era infilata dodici flaconi di crema per il viso nel body intimo che aveva indosso, all'interno di un noto supermercato di Agropoli. La donna, una ventitreenne straniera residente a Napoli, che già in passato aveva avuto problemi con la giustizia per reati contro il patrimonio, è stata scoperta e poi arrestata dai carabinieri dai carabinieri dell'aliquota radio mobile della compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Francesco Manna, con l'accusa di furto aggravato.L'episodio è avvenuti nel primo pomeriggio di ieri quando, con destrezza, e convinta di riuscire a farla franca, la donna ha prelevato i flaconi di crema e se li è nascosti indosso.I carabinieri intervenuti sul posto, dopo averla arrestata, hanno restituito la merce rubata dal valore di circa 250,00 euro al direttore dell’esercizio commerciale.L’arrestata, dopo le formalità di rito è stata associata presso la casa circondariale di Salerno a disposizione dell’autorità giudiziaria.