Sabato 29 Settembre 2018, 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crollo di piccoli pezzi di calcinacci dalla scuola media Gino Rossi Vairo di Agropoli. È accaduto nei giorni scorsi. A segnarlo alcuni genitori preoccupati che anche l’istituto di via Taverne possa avere problemi di stabilità come la scuola elementare Luigi Scudiero di San Marco.Già negli scorsi mesi erano stati segnalate situazioni simili, durante lo scorso anno scolastico, suscitando non pochi malumori. «Dobbiamo aspettare qualche tragedia? I ragazzi, ignari, passeggiano proprio sotto, dove è tutto fragile», denuncia un genitore.Da palazzo di città, però, tranquillizzano tutti. In corso ci sono già lavori che interessano la struttura e non vi sono problemi di stabilità per l’edificio che ospita la Gino Rossi Vairo.