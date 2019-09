Sabato 21 Settembre 2019, 20:16

Si reca in ospedale per farsi medicare a seguito di un'aggressione e viene arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto dell'uomo, un trentenne incensurato, è stato effettuato dai carabinieri della compagnia di Agropoli, guidata dal capitano Fabiola Garello, ieri sera. Nel corso della notte il trentenne era rimasto vittima di un'aggressione da parte di quattro persone, presumibilmente assuntori, e si era recato al presidio ospedaliero di Agropoli per farsi medicare. Ben presto è venuto fuori che dietro l'aggressione c'erano questioni legate alla droga. Il trentenne successivamente è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare da parte dei carabinieri della stazione di Agropoli, guidati dal comandante Carmine Perillo, e si è scoperto che aveva 118 grammi di hashish, due bilancini di precisione e diverse banconote. In seguito i carabinieri hanno identificato anche gli aggressori, che erano già pregiudicati, tre dei quali di origini marocchine, poi denunciati per lesioni aggravate. I quattro sono stati sottoposti a loro volta a perquisizione e trovati in possesso di mezzo grammo di hashish e 17 di marijuana. Tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro. Lo spacciatore, che ha avuto una prognosi di 7 giorni, è stato posto agli arresti domiciali, gli assuntori sono stati segnalati alla questura di Salerno.