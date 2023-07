Agropoli, dipartisti non riesco a rientrare in porto. Tratti in salvo in località Vallone

Nelle prime ore di questa mattina a seguito di una segnalazione è scattato l'allarme per due diportisti a bordo di una imbarcazione in difficoltà a circa un 1 miglio di distanza dalla zona Vallone ad Agropoli, la quale a causa delle avverse condizioni meteo marine in atto e dell’avaria al motore principale , si allontanava pericolosamente dalla costa, non riuscendo con il solo motore ausiliario a fare autonomamente rientro.

Verificata la segnalazione, veniva prontamente disposto l’impiego della dipendente motovedette dopo aver intercettato l’imbarcazione ed aver verificato lo stato di salute dei due diportisti e la buona galleggiabilità dell’imbarcazione provvedeva a darle assistenza fino al rientro in porto in sicurezza.