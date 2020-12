Attimi di paura questa mattinata ad Agropoli in seguito all'investimento di una signora anziana. L'incidente è avvenuto in Piazza della Repubblica, nei pressi del municipio cittadino. Un anziano che stava facendo manovra con l'automobile per uscire da un parcheggio, non ha visto la signora a piedi è l'ha investita. Subito ha fermato la vettura ed è sceso per accertarsi delle condizioni dell'anziana e allertando i soccorsi. In pochi minuti è arrivata un'ambulanza della Croce Rossa. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale guidati dal comandante Sergio Cauceglia. Dopo le prime cure, la vittima dell'investimento è stata trasportata all'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania con una sospetta frattura al femore. Ai caschi bianchi il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

