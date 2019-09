Martedì 17 Settembre 2019, 18:53

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi sul balcone di un appartamento al sesto piano, nel centro di Agropoli. Ad accorgersi dell'incendio, richiamati dal fumo e dalla plastica bruciata che cadeva di sotto, sono stati gli abitanti del piano inferiore. Forse a innescare l'incendio è stato un mozzicone di sigaretta caduto su un vaso di plastica. Le fiamme, in pochi minuti, dal vaso si sono propagate ai contenitori per la raccolta differeniziata dei rifiuti e a una rete in plastica posta a protezione del balcone. Grande è stata l'apprensione per i numerosi abitanti del palazzo. Nell'appartamento in quel momento non c'era nessuno e in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, alcuni residenti hanno buttato acqua dal piano superiore, riuscendo a contenere l'incendio. Ma soltanto all'arrivo dei caschi rossi le fiamme sono state completamente spente, prima che si diffondessero al resto dell'appartamento.