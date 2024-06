Un investimento di 15 milioni di euro per la riqualificazione con aree attrezzate, solarium, arredi, del fronte mare di Agropoli. Il lungomare della località costiera è destinato a cambiare aspetto. In località San Marco sarà realizzato a breve il primo tratto finanziato con un importo iniziale di 4 milioni di euro. Prosegue spedito l’avvio della riqualificazione del waterfront cittadino, la giunta guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’importante progetto.

Un progetto ambizioso attraverso il quale saranno allargati gli spazi pedonali, realizzati percorsi, anche ciclabili, riqualificate le aree verdi, gli arredi urbani con nuovi punti di connessione con la spiaggia e per godere degli scorci panoramici. La spesa complessiva dell’intero intervento è di 15 milioni di euro. Dopo il lancio di un concorso di progettazione con l’obiettivo di riqualificare il fronte mare, vinto dallo studio di architettura “La Marca Govi” e l’approvazione del progetto di fattibilità, si passa al progetto definitivo, la gara d’appalto e l’assegnazione dei lavori con l’utilizzo di materiali moderni e solidi, resistenti a vento e salsedine e di facile manutenzione.

L’ufficio urbanistica con il responsabile unico del procedimento, l’architetto Gaetano Cerminara, si sta occupando dell’acquisizione dei pareri da parte degli enti sovraordinati oltre che dell’inserimento nella visione più ampia di pianificazione territoriale e programmazione finanziaria prevista nel progetto, messo in campo dalla Regione Campania, del Masterplan del litorale Salerno Sud, che comprende 8 Comuni costieri e la Provincia di Salerno in qualità di ente capofila.

«Un progetto ambizioso - dice il primo cittadino - che rimette al centro il rapporto che abbiamo storicamente con il mare e che, grazie alla riqualificazione di tutto il tratto di costa rappresenterà un eccezionale attrattore turistico. Intendiamo al più presto realizzare il progetto che vede la creazione di nuovi spazi pronti a far vivere il lungomare in un modo innovativo e lungimirante». Soddisfazione viene espressa anche dall’assessore ai Pnrr, visione territoriale e sviluppo economico, Emidio Cianciola: «Un investimento corposo - dice - utile a potenziare lo sviluppo economico e sociale del territorio con una particolare attenzione alla biodiversità e alla sostenibilità. Abbiamo intercettato i fondi per il primo stralcio di un progetto vastissimo col quale si avvia il cammino verso la creazione di un’opera di straordinaria importanza per il prossimo futuro».