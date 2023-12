Agropoli, ordinanza del sindaco: niente petardi fino al 7 gennaio

Il sindaco di Agropoli , Roberto Mutalipassi, con un'ordinanza, ha stabilito il divieto di accensione e lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici fino alle ore 8.00 del 7 gennaio 2024.

I luoghi dove sarà operativa tale prescrizione sono piazze, giardini e parchi pubblici, nelle vicinanze di edifici in cui sono collocati uffici pubblici, nelle immediate vicinanze di altri luoghi sensibili quali ospedali, cliniche, case di cura, comunità in genere, chiese, tutto il centro storico e le aree pedonali.

In caso di inottemperanza si è puniti con sanzioni fino a 500 euro. «Come lo scorso anno - afferma il sindaco Roberto Mutalipassi - ho provveduto ad emanare un'ordinanza tesa a vietare pericolose pratiche che nulla hanno a che fare con il divertimento.

Una scelta compiuta di concerto con la giunta a tutela del decoro e della vivibilità urbana, del patrimonio pubblico, del riposo dei residenti e del benessere degli animali.