Agropoli pensa già all'estate: al via la pulizia del litorale

Sabato 6 Gennaio 2018, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 17:24

AGROPOLI. Per la prima volta i lavori di manutenzione del litorale non saranno eseguiti a ridosso della stagione estiva, ma con largo anticipo.L’assessore alla manutenzione, porto e demanio, Eugenio Benevento, ha infatti annunciato che già in queste ore sono in corso le opere di sistemazione delle spiagge. “A causa delle violente mareggiate dei giorni scorsi – ha spiegato Benevento – sulla spiaggia del Litorale San Marco si sono abbattuti tantissimi detriti che ne hanno inevitabilmente deturpato l’immagine. Nonostante il giorno festivo, ho chiesto agli uffici di predisporre un intervento di pulizia del Litorale, tant’è che oggi una ditta incaricata dal comune sta effettuando i lavori di pulizia della nostra spiaggia”.“So bene che bisognerà intervenire anche su altri arenili che oggi sono invasi da Poseidonia Marina ma in quest’ultimo caso ci sarà bisogno di un intervento più massiccio a causa dello spiaggiamento invasivo che da anni la nostra costa subisce”, aggiunge l’assessore a porto e demanio, chiarendo che, “laddove è possibile intervenire in maniera puntuale, questa amministrazione procede senza remore nonostante la festività e nonostante siamo ancora al mese di gennaio”.