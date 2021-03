Agropoli, positiva al covid parte per gli Usa: denunciata

La Polizia municipale ha accertato che una cittadina di nazionalità statunitense, domiciliata ad Agropoli, si è allontanata dal territorio nazionale senza autorizzazione del Dipartimento dedicato dell’Azienda sanitaria locale. Per la stessa era stata accertata la situazione di positività al Covid19. All’accesso del personale Usca, per effettuare l’ennesimo tampone molecolare, la persona non era presente presso il proprio domicilio ed aveva fatto ritorno negli USA. Il personale intervenuto ha provveduto a deferire la persona all’Autorità giudiziaria competente. La donna, però, si difende sostenendo che i tamponi a cui si era sottoposta presso un laboratorio privato erano negativi, di qui la decisione di ripartire per gli States.

