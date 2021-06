Agropoli, questuanti litigano davanti alla chiesa per l'elemosina

Posto conteso per l'elemosina, due stranieri finiscono alle mani. E' accaduto ieri ad Agropoli. Protagonisti due extracomunitari, provenienti uno dal comune di Centola e l’altro da Capaccio Paestum. Stando alle prime ricostruzioni, entrambi avrebbero voluto accaparrarsi il posto dinanzi alla Chiesa del Sacro Cuore per chiedere l'elemosina approfittando delle tante presenze per la messa domenicale.

I due hanno iniziato a litigare; dalle parole ai fatti il passo è stato breve. Soltanto l’intervento di Giuseppe Di Lucia, che presiede l’oratorio Padre Giacomo Selvi, ha evitato che la situazione degenerasse. I due sono stati quindi allontanati dalla zona.

«Purtroppo - dice Di Lucia - non è la prima volta che succedono questi episodi»