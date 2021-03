Agropoli, il raggiro dei contratti elettrici porta a porta in zona rossa: 3 multati

Chiedevano di controllare i contatori dell’energia elettrica porta a porta, sanzionati dagli uomini della Polizia Municipale. È accaduto ieri ad Agropoli. Tre persone bussavano alle abitazioni presentandosi come addetti di una compagnia per il servizio dell’energia elettrica. Immediatamente è scattato l’allarme. Attraverso i social in molti hanno diffuso la foto dei venditori porta a porta ipotizzando che questi stessero tentando di porre in essere delle truffe.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Seconda vittima di Covid all'Abbaziabenedettina: addio a don... SALERNO Cariello, proroga di indaginiper far luce sui serviziper disabili... SALERNO Maltratta e segrega la fidanzatacondannato a tre anni

Il tam tam si è diffuso velocemente tanto che è finito anche all’attenzione degli uomini della compagnia Carabinieri di Agropoli e del comando di polizia municipale.

Sono stati proprio questi ultimi ad intervenire. I tre sono stati identificati. Non si trattava di truffatori, ma di addetti di una società che offriva contratti del servizio elettrico anche se le modalità con cui si presentavano hanno indotto molti a diffidare del loro atteggiamento.

I tre sono stati sanzionati poiché l'attività veniva posta in essere in zona rossa e pertanto esistono limitazioni a tali pratiche di vendita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA