Agropoli, rapina a mano armata in pieno centro cittadino

Rapina a mano armata in via Taverne ad Agropoli. Tre malviventi dall’accento straniero sono entrati in un appartamento scassinando la cassaforte e lanciandola dal primo piano.

Nel frattempo i proprietari dell'appartamento rientravano a casa ed hanno colto i ladri sul fatto, sono stati minacciati con la pistola. I malviventi si sono dati alla fuga con un Audi rossa.

Purtroppo negli ultimi tempi Agropoli è diventata bersaglio di malviventi spregiudicati che senza pudore entrano nella casa per furti e rapine. I cittadini chiedono più sicurezza. «È arrivato il momento - ribadiscono - di installare le telecamere che sicuramente saranno un aiuto fondamentale per la sicurezza dei cittadini».