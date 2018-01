Choc in Campania: trovato il cadavere di una donna imbavagliata e legata

Giovedì 4 Gennaio 2018, 09:23 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 09:23

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto in un appartamento di un edificio in via Caravaggio ad Agropoli. Il cadavere era sul letto, imbavagliato e con le mani legate con dello scotch da imballaggio. La morte era avvenuta già da alcuni giorni. Si tratta di una persona dall’apparente età di circa cinquant’anni e dai tratti orientali (potrebbe trattarsi di una cinese).Il corpo è stato trovato ieri sera dai carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Francesco Manna, dopo la segnalazione del proprietario dell’appartamento che aveva bussato più volte alla porta senza ottenere risposta. I militari, una volta entrati, si sono trovati davanti l’orribile scena.Sono immediatamente partite le indagini a cura dei carabinieri del nucleo operativo guidati dal maresciallo Carmine Perillo che indagano su quello che sembra avere tutte le caratteristiche di un omicidio. La salma della donna è stata trasportata nell’obitorio dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.