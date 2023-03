Sfiorata la tragedia ieri pomeriggio ad Agropoli. Una ragazzina di 17 anni è caduta dal secondo piano di una palazzina facendo temere il peggio. L’episodio si è verificato intorno alle 14, in via De Gasperi, dove la ragazzina è ospite di una casa famiglia. Non è chiara ancora la dinamica dell’accaduto ma sembrerebbe che quanto accaduto alla giovane sia frutto di un gesto volontario. Forse stava tentando di scappare dalla struttura e quindi si sarebbe lanciata dalla finestra. A far scattare l’allarme sono stati alcuni passanti e il personale della struttura che, impotenti, hanno assistito alla drammatica scena. La ragazzina si è lanciata nel vuoto dal secondo piano della palazzina.

Una brutta caduta. La 17enne è precipitata violentemente a terra dopo aver fatto un volo di oltre sei metri. L’esile corpo è finito sul cemento della pavimentazione di una stradina che permette di accedere ad un parcheggio privato. Sul posto immediato l’arrivo dei sanitari del 118. La giovane, quando è stata presa in cura dai medici, era cosciente ma presentava diverse ferite e probabilmente varie fratture. Trasferita sull’ambulanza in codice rosso è stata trasportata all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove è stata sottoposta alle cure del caso. Nel violento impatto con il suolo ha riportato fratture vertebrali e un trauma all’addome. La sua situazione è critica ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente, immediato l’arrivo dei carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno avviato le indagini di rito per capire che cosa è realmente accaduto alla ragazza ed accertare eventuali responsabilità.

Non ci sarebbe alcun dubbio sulla dinamica dell’episodio. La ragazza avrebbe raccontato di essere caduta mentre cercava di mettere in atto un piano di fuga. Avrebbe voluto lasciare la casa di accoglienza. Al momento sarebbe questa la sua versione dei fatti. La vicenda ha sconvolto la comunità locale e gli altri ospiti della struttura. La ragazza viene definita tranquilla. Probabilmente un carattere chiuso e taciturno ma nulla lasciava presagire una simile azione. Chissà ieri mattina che cosa è scattato nella testa della ragazza tanto da farle decidere di lanciarsi dalla finestra. Le indagini dei carabinieri proseguono per accertare un eventuale coinvolgimento di altre persone.