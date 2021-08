Agropoli: «settembre culturale» tra libri, poesia e musica

Per tutto il mese di settembre, presso il castello angioino-aragonese di Agropoli, si terrà la XIV edizione del «settembre culturale», un evento di riferimento nel panorama culturale nazionale, che anche quest'anno ospiterà grandi personaggi del mondo della letteratura, del giornalismo e della tv, ai quali si affiancheranno anche autori locali.

Il sindaco Adamo Coppola presenta con orgoglio la nuova edizione della rassegna, sostenendo che, dopo mesi dolorosi come quelli trascorsi, è stato particolarmente difficile presentare un programma all'altezza degli anni precedenti, ma si ritiene enormemente soddisfatto, perchè per tutto il mese di settembre Agropoli sarà un'importante vetrina per i giovani autori locali.

Il consigliere Crispino, invece, è entrato nel dettaglio della kermesse, svelandone il tema: «quest'anno, ricorrendo il 700esimo anniversario della morte del Sommo Peta, l'evento sarà dedicato a Dante Alighieri».

Si partirà l'1 con Carlo Monaco, docente dell'Università di Bologna che dedica il suo romanzo «Nude le mie parole», proprio al Sommo Poeta; durante la stessa serata l'amministrazione comunale premierà gli studenti locali che si sono distinti negli studi.

La settimana seguente si aprirà con uno dei padri storici della canzone d'autore italiana, Roberto Vecchioni, al castello con «Lezioni di volo e atterraggio».



Il 23 settembre è prevista un'altra giornata dedicata a Dante con Francesco Fioretti che presenterà l'opera «Non di solo amore».

Tra i personaggi tv: Justine Mattera e Benedetta Parodi.

A chiudere il settembre culturale sarà «Dominae», un percorso d'arte dedicato alle icone femminili nella commedia dantesca.

Non mancheranno momenti ludici: il 5 settembre spazio alla musica con Rossana Casale e Mariella Nava, mentre il 24 si terrà il concorso di poesia dedicato ad Alfonso Gatto.