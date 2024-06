L’accusa è di violazione edilizia su struttura già esistente e ieri sono scattati i sigilli per il vecchio rudere in ristrutturazione sulla collina San Marco di Agropoli. Il provvedimento è stato disposto dalla procura di Vallo della Lucania ed eseguito dai carabinieri della locale compagnia. Sul registro degli indagati sono finite tre persone: il direttore del lavori, un funzionario del Comune di Agropoli e Lucio Alfieri, fratello del riconfermato sindaco di Capaccio Paestum Franco.

La proprietaria della struttura in fase di riammodernamento, e ritenuta dagli inquirenti realizzata in violazione alle norme edilizie, è la A&M immobiliare ovvero la Alfieri Magna immobiliare. Il provvedimento sarebbe però stato firmato in procura lo scorso maggio ma è stato eseguito soltanto nella giornata di ieri, forse ad elezioni ultimate. La struttura, di recente acquisizione da parte della società, sarebbe dovuta diventare una struttura ricettiva di lusso. Per ora, comunque, i lavori restano fermo anche se la proprietà procederà quanto prima ad una richiesta di dissequestro.

Bisognerà infatti dimostrare la regolarità delle autorizzazioni concesse e degli interventi intrapresi. Gli inquirenti, invece, stanno procedendo anche con delle verifiche per quanto riguarda l’asset societario e lo statuto della stessa società. Per il momento, comunque, si tratta di indiscrezioni sulle quali la procura intende vederci chiaro. Da verificare anche la posizione degli altri indagati, in particolare quella del funzionario del Comune per capire se abbia rilasciato le autorizzazioni e se queste siano conformi a quelle previste dalla legge.

Lucio Alfieri presidente della Bcc Magna Grecia è anche nel direttivo della capogruppo Iccrea. Magna Grecia, ricordiamo, è di recente nata dalla fusione tra la Bcc comuni cilentani di cui era presidente proprio Lucio Alfieri e la banca 2031 di Vallo della Lucania. Avrebbe però anche interessi nel campo del settore immobiliare.