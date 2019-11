I carabinieri della stazione forestale di Agropoli hanno scoperto un sito di gestione illecita di rifiuti nel comune di Agropoli alla località Marrota.



A insospettire i militari è stata una colonna di fumo che li ha spinti a recarsi presso l’area di origine per capire quale ne fosse la natura. Così hanno individuato alcuni rifiuti in fiamme e sorpreso a bruciarli un cittadino straniero di origine marocchina. Sull’area erano stati sparsi cumuli di rifiuti di vario genere tra cui pezzi di autoveicoli, autoradio, elettrodomestici, inerti e scarti di lavorazione edilizia, plastiche, legni, cartoni ed indumenti. Alcuni di questi rifiuti, maldestramente depositati, erano scivolati lungo il pendio della collina fino ad arrivare in prossimità delle sponde del fiume Testene.



In un capannone adiacente al piazzale sul quale erano depositati i rifiuti, i militari hanno trovato altri rifiuti e delle autovetture in fase di riparazione.



Le indagini hanno permesso d'individuare il proprietario dell’area e di accertare che l’attività di gestione dei rifiuti avveniva in maniera del tutto abusiva in quanto priva di autorizzazione ambientale e che anche i lavori di autocarrozzeria venivano esercitati senza alcuna comunicazione né autorizzazione.



A seguito di quanto emerso e delle violazioni accertate ovvero la combustione illecita di rifiuti, l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti, l’esercizio abusivo dell’attività di autocarrozzeria, i militari hanno proceduto al sequestro dell’intera area di circa 2.500 metri quadri e denunciato all’autorità giudiziaria i responsabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA