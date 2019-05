Venerdì 24 Maggio 2019, 09:58

Brutta avventura per tre turisti tedeschi, due donne e un uomo in vacanza ad Agropoli. Ieri mattina i tre avevano deciso di recarsi al mercato settimanale per fare delle compre, ma mentre facevano acquisti tra le bancarelle sono stati derubati dei portafogli.Stando alle prime ricostruzioni i tre sono stati avvicinati da due donne: una di loro l’avrebbe distratti mentre l’altra le portava via portafogli contenenti soldi contanti, carte di credito e documenti.I turisti, non sapendo parlare l’italiano e risultando privi di cellulare, sono andati nel panico. Solo grazie all'aiuto di una donna del posto sono riusciti a mettersi in contatto con le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini.