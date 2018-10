Va in ospedale per un malore e â€‹poggia il telefono sul lettino: rubato

Sabato 20 Ottobre 2018, 17:27

AGROPOLI. Va in ospedale per un malore e le rubano il telefono. Accade ad Agropoli, protagonista una donna del posto che si era recata al locale pronto soccorso per una visita.«Ieri - spiega - sono stata al pronto soccorso per un malore. Il personale mi ha fatto poggiare il cellulare sul lettino e mi ha portata a fare una ecografia in un'altra stanza. Al mio ritorno il telefono era sparito». Grande lo sconcerto della vittima del furto ma anche l'imbarazzo dei sanitari che hanno provato a cercare il cellulare ma senza riuscire a trovarlo. Anche i tentativi di farlo squillare sono caduti nel vuoto poiché chi se ne era appropriato aveva provveduto a spegnerlo. Alla malcapitata, una volta uscita dall'ospedale, non è rimasto altro che presentare denuncia ai a arabi ieri della stazione di Agropoli. «Sono cose che soprattutto in ospedale non dovrebbero accadere», l'amaro commento della derubata.