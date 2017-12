Giovedì 28 Dicembre 2017, 12:07 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 12:07

AGROPOLI - Vandali in azione al palazzetto dello sport Peppino Impastato di località Moio. I soliti ignoti una volta nella struttura hanno svuotato sul parquet gli estintori.Facile per loro accedervi considerato che il telone aveva già da tempo un evidente taglio in un lato che nessuno aveva mai riparato. Il caso è stato denunciato ai carabinieri della compagnia di Agropoli. L'amministrazione comunale, inoltre, ha assicurato a breve l'installazione delle telecamere.Il campo sportivo polivalente intitolato a “Peppino Impastato”, giovane giornalista siciliano trucidato a Cinisi dalla mafia, è stato inaugurato il 12 aprile 2015. L’impianto, realizzato dall’amministrazione comunale agropolese, è stato finanziato per 492 mila euro attraverso il PON Sicurezza 2007-2013 nell’ambito dei finanziamenti concessi dal Ministero degli Interni per le regioni obiettivo Convergenza.