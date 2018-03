Mercoledì 7 Marzo 2018, 17:17 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 17:17

Gli studenti del Liceo Scientifico "Alfonso Gatto" di Agropoli sono sul piede di guerra. Motivo? Le zanzare. Sembra strano ma nonostante siamo ancora in inverno questi insetti sono già comparsi da alcune settimane nell'edificio, favorite probabilmente dalle alte temperature e dal clima secco generato dall'impianto di riscaldamento.Notevoli i disagi per i liceali agropolesi che hanno segnalato da giorni la situazione al preside Fortunato Ricco. Quest'ultimo ha, a sua volta, informato la Provincia, competente per il plesso scolastico. Quest'ultima in assenza di fondi non può intervenire. Una risposta che ha indotto gli alunni a scioperare.La dirigenza scolastica, intanto, si è fatta carico di un primo intervento di disinfestazione in attesa che l'Ente competente intervenga in maniera definitiva.