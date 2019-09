Martedì 17 Settembre 2019, 19:21 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2019 19:29

Evade dagli arresti domiciliari, che stava scontando presso il centro di accoglienza-casa famiglia di Ostaglio, per spacciare cocaina. A sorprendere il 4enne salernitano, mentre cedeva la dose, è stata una pattuglia Radiomobile della compagnia dei carabinieri di Salerno. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici legati al mondo della droga, è stato immediatamente riconosciuto dai militari che lo hanno controllato trovandolo con 0,5 grammi di cocaina. Dose che stava cedendo ad un occasionale acquirente. Portato in caserma, dopo le formalità di rito, è stato riarrestato per evasione e detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. La dose di droga gli è stata sequestrata così come la somma di 40 euro trovata in seguito alla perquisizione personale effettuata. E' stato risottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la medesima casa famiglia a diposizione della competente autorità giudiziaria.