Salerno nona in Italia per numeri di appassionati di giochi da tavolo

Dixit, Taboo, Sinco, Risiko, Monopoli, Ticket to Ride, Zombicide, Pictionary, Trivial Pursuit. Sono questi i giochi da tavolo preferiti dai Salernitani. Secondo una ricerca di CasinoItaliani, che ha analizzato i dati di 30 città italiane con i più grandi appassionati di giochi da tavolo, nonché i giochi da tavolo più popolari in tutto il Paese, secondo i dati di ricerca Google, è emerso che Salerno è al nono posto, con più di 162 ricerche ogni 10.000 persone. La città con i giocatori più attivi è Milano, dove le ricerche Google si attestano, in media, intorno a 281 ogni 10.000 persone ogni mese. Gli abitanti di Perugia, al secondo posto (210), non sanno scegliere tra tutti i giochi di società sul mercato: sono tutti a pari merito.

Firenze (203 ricerche ogni 10.000 persone) è al terzo, con un numero significativo di ricerche da parte dei residenti che ogni anno cercano ‘giochi da tavolo’ online.