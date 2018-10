«Aiuto, c'è un uomo nudo in casa»: squilibrato aggredisce medici e Carabinieri

Martedì 23 Ottobre 2018, 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Aiuto, c’è un uomo nudo in casa». Deve essere stata questa, più o meno, l’assurda richiesta d’aiuto che arrivata ieri mattina al centralino del 112 da Battipaglia. Un uomo, che poi si sarebbe scoperto essere in cura presso il centro di igiene mentale di Napoli, è entrato in una privata abitazione in via Verdesca.Non solo, perché lo stesso si è coricato nel letto del proprietario di casa completamente svestito. Allarmato e spaventato, il proprietario dell’abitazione ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Ristabilita la calma, nell’attesa che queste arrivassero, sono stati forniti anche degli abiti all’uomo per consentirgli di coprirsi. All’arrivo delle forze dell’ordine, lo squilibrato è stato accompagnato presso la stazione dei Carabinieri di Battipaglia per le operazioni di riconoscimento. Lì si è scoperto che l’uomo, C.E.C. nato nel 1994 e residente a Napoli, era già in cura presso un centro di igiene mentale. Resta il mistero su come l’uomo abbia raggiunto Battipaglia e sul perché fosse nudo.Durante le operazioni di riconoscimento, comunque, qualcosa è andato storto. L’uomo ha iniziato a dare in escandescenze, aggredendo i presenti. Fra questi anche una dottoressa del 118, a bordo di un'ambulanza della Misericordia, che ha avuto la peggio. L’aggressore l’ha infatti afferrata per un braccio e le ha sferrato alcuni colpi al corpo e al viso. «Questi sono i pericoli che corriamo ogni giorno», hanno detto i sanitari al termine. Intanto, infermieri e barellieri, insieme con i Carabinieri presenti, sono intervenuti per contenere l’uomo. Alla fine sono state necessarie tre fiale di sedativo per calmarlo. Ristabilita la calma è stato così possibile accompagnarlo presso l’ospedale “San Leonardo” di Salerno per gli accertamenti del caso.