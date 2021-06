Aka7even e Deddy, firmacopie al Maximall di Pontecagnano

La musica come simbolo di libertà e l’emozione di poter incontrare dal vivo i propri beniamini. Il Maximall di Pontecagnano firma una ripartenza che ha tutto il sapore dell’estate e riserva ai suoi ospiti appuntamenti veramente straordinari. Quelli in programma questo weekend portano i nomi di Aka7even, che sta letteralmente polverizzano ogni record con la sua Loca, e di Deddy, altro autore da sold out e Disco d’Oro per l’album “Il cielo contromano”. Si parte venerdì 25 giugno 2021 (start ore 17) con Aka7even che incontrerà i fan per firmare le copie del suo cd. Sabato 26 giugno 2021 (start ore 17) a firmare le copie de “Il Cielo Contromano” sarà invece Deddy.

Due differenti eventi che avranno in comune la massima attenzione alla sicurezza e al rispetto delle regole. Sarà infatti possibile incontrare gli artisti in un’area dedicata allestita all’aperto. Anche in quest’occasione agli ospiti che si saranno prenotati per entrare saranno assegnati dei pass colorati differenziati per orario e proprio grazie ad essi i fan potranno accedere al palco per ottenere la tanto desiderata firma e salutare gli artisti.