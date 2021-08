Gaia De Laurentiis al Teatro dei Barbuti con «S/coppia - d/istruzione per l'uso»

Sabato 28 agosto, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXVI edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, Artenova presenta: Gaia De Laurentiis, Gino Ariuso e Riccardo Bàrbera in “S/coppia – d/istruzioni per l’uso”, ingresso 15,00 euro. Reduce da uno straordinario successo nei teatro romani e di tutta Italia, approda a Salerno, presso il Teatro dei Barbuti, l’attrice Gaia De Laurentiis con il suo ultimo spettacolo teatrale.

Lui, lei, l’altro, l’altra, il suocero, la suocera, unioni civili, incivili, triangolari, poligonali, poligamiche, poliamoriste. La fedeltà, la forma-coppia, le sue debolezze e le sue forze in una trasvolata lungo i secoli, dalle basi biologiche ed animali dei legami riproduttivi con la spaccatura fra “pinguinisti monogami di destra” e “leonisti poligami di sinistra” fino alle nuove forme relazionali in via di esplorazione nelle ultime generazioni. Esempi dal mondo classico, la sconvolgente novella di Madonna Filippa dal Decameron di Boccaccio, e poi Il diario di Adamo ed Eva di Twain, coppie celebri come Chopin e Sand, e ancora Pirandello, Svevo, sketch radiofonici e televisivi. Gaia De Laurentiis, in triangolo con Gino Auriuso e Riccardo Bàrbera, sono i protagonisti di questa indagine divertita ed insieme semiseria sulle origini e i destini (incerti?) della forma più misteriosa, potente, instabile e duratura di rapporto umano… la coppia!