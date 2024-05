Sos furti e danneggiamenti al Carmine alto. Da via Guadalupo a via Laspro, da via Cavallo a via Seripando, da via La Mennolella a via Calenda, è un continuo verificarsi di episodi di microcriminalità che non fanno dormire sonni tranquilli ai residenti. Al punto che Teresa Rinaldi, presidente della neo associazione Amici dei quartieri, ha avviato una raccolta firme da sottoporre all'attenzione di questore e prefetto. Gli abitanti della zona chiedono maggiori controlli, ma soprattutto un sistema di videosorveglianza che possa fungere da deterrente e ripristinare la vivibilità in una parte di Salerno normalmente poco frequentata e dunque maggiormente esposta ai rischi. L'ultimo episodio risale a ieri mattina, quando qualcuno ha deciso di sfondare il vetro di una macchina parcheggiata in via Cavallo. Qualche giorno prima la stessa sorte era toccata ad un'altra autovettura in sosta: attraverso il deflettore sfondato, sono stati portati via alcuni oggetti che il proprietario aveva lasciato all'interno. «E per ben tre volte in due mesi a mio figlio hanno provato a far sparire la Jeep – racconta Ermanno Minoliiti dell'associazione – Purtroppo non è un caso isolato, perché situazioni del genere si registrano ormai da mesi in tutto il vicinato senza che si riesca a trovare una soluzione. Già in passato abbiamo avuto degli incontri con le forze dell'ordine chiedendo delle verifiche mirate». Non vengono risparmiati neppure gli appartamenti: «Venti giorni fa i ladri hanno passato al setaccio un appartamento di via Seripando – racconta la presidente dell'associazione – E meno di una settimana fa alcune auto hanno subito danneggiamenti importanti al termine di una festa di studenti Erasmus. Per non parlare del parco del Seminario: tecnicamente di sera dovrebbe restare chiuso, invece, probabilmente scavalcando i cancelli di qualche ingresso, è diventato la meta preferita di gruppi di ragazzini». Creando disturbo alla quiete pubblica di chi abita nel quartiere. Non è una peculiarità del Carmine alto, «e lo sappiamo bene – insiste Minoliti – Ma è pur vero che ci sono quartieri più centrali dove questi episodi sono limitati, non fosse altro perché c'è maggiore passeggio, ed altri meno centrali e collocati appunto nella parte alta della città che, per svariati motivi, vengono lasciati in una situazione di maggiore abbandono».

È dal post Covid che i residenti sono costretti a fare i conti con una situazione spiacevole. «C'è chi ha messo le inferriate alle finestre dopo aver subito più di un furto in casa – racconta un residente – e chi ha dovuto spendere cifre ingenti di denaro per dotarsi di sistemi privati di videosorveglianza che, in ogni caso, lasciano il tempo che trovano. Sappiamo bene che vigili urbani, polizia e carabinieri sono sottodimensionati e perciò chiediamo le telecamere». La richiesta arriverà sulla scrivania del sindaco Vincenzo Napoli e dell'assessore comunale alla sicurezza Claudio Tringali.