Al Corbino di Contursi Terme il Rotary premia il riciclo creativo

All'Istituto Corbino di Contursi Terme un prenio nell'ambito del progetto Rotary

per la sostenibilità ambientale "Riciclo Creativo". A vincerlo è stata Giulia Stabile, che ha realizzato, da un vecchio bidone per gli oli, un simpatico vaso per i fiori, creativo, allegro, funzionale. A lei è stato consegnato un kit premio. Presenti alla consegna, la dirigente scolastica Maria Rosaria Cascio, il professore Genco che ha seguito il premio, la presidente del Rotary club Campagna Valle del Sele, Pina Maiuri. "L'impegno del Rotary sui temi ambientali e sulla sensibilizzazione dei ragazzi continua attraverso tante azioni in programma", ha detto la presidente Maiuri