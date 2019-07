Martedì 16 Luglio 2019, 22:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La comunità di Rutino piange il parroco Don Antonio Magliacane. Il sacerdote è morto durante una delicata operazione chirurgica per il trapianto del fegato. Aveva raggiunto il policlinico Gemelli due giorni fa, scortato dalla polizia, con la speranza di guarire da una grave malattia grazie alla generosità di un donatore.Il delicato intervento di trapianto è stato eseguito nella giornata di oggi. Ma Don Antonio Magliacane non è sopravvissuto all’operazione.La comunità, a cominciare dal sindaco Giuseppe Rotolo, aveva seguito con apprensione gli eventi. Per questa sera era stata organizzata anche una veglia di preghiera, poi la tragica notizia che ha sconvolto la comunità.