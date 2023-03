Al volante con una patente intestata ad un'altra persona: 40enne nei guai

E' stato fermato al volante, durante un posto di blocco, dalla polizia locale di Castellabate con una patente intestata ad un'altra persona. A finire nei guai è un 40enne del posto, deferito alla procura della Repubblica di Vallo della Lucania per sostituzione di persona e false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

Per l'uomo anche sanzione economica e sequestro del veicolo finalizzato alla confisca. Dopo accurate verifiche, gli agenti, diretti dal tenente colonnello Carmine Di Biasi, hanno appurato che l’uomo, avendo il documento personale di guida scaduto, si era messo alla guida con la patente intestata ad un’altra persona. Ma non è stato l’unico controllo eseguito negli ultimi giorni dalla polizia locale cilentana.

Sono continui, infatti, i controlli sulle strade e il presidio del territorio per garantire sicurezza alla circolazione e prevenzione degli incidenti stradali soprattutto nei fine settimana. I caschi bianchi hanno controllato oltre 20 autovetture, contestando diverse sanzioni per violazione alle norme del Codice della Strada.

In particolare, 9 di questi si sono visti notificare una sanzione per il non rispetto della segnaletica stradale poiché su tale tratto di via, in via Ulisse Forziati, sono molti i conducenti che non rispettano l’obbligo impartito dalla segnaletica stradale presente la quale prevede il divieto di svolta a destra per i veicoli con direzione di marcia direzione Agropoli. Controlli e sanzioni anche lungo la 267 Via del Mare sempre per violazioni al Codice della Strada.