Albanese, Dg della Monte Pruno: «Pronti a sostenere imprese e famiglie»

«Così come durante la pandemia abbiamo aiutato le famiglie, penso ad esempio alla sospensione dei mutui, oggi con i costi energetici alle stelle dobbiamo inventarci qualcosa per aiutare le imprese e le famiglie che sono in difficoltà», lo ha detto Michele Albanese, il direttore generale della Banca Monte Pruno di Roscigno durante la festa evento dei 60 anni dell'istituto di credito di prossimità che nacque in un piccolo centro di 600 abitanti e oggi è uno dei più solidi punti di riferimento nell'area salernitana e non solo.

Il suo è un obiettivo concreto che guarda alla realtà e che racchiude la mission sulla quale si fondano i tanti anni di storia. «Le regole vanno seguite ma bisogna mettersi sempre dalla parte delle persone - dice Albanese - Ed è per questo che bisogna fare qualcosa per superare il difficile momento tutti insieme, ognuno per la propria parte».

Un richiamo del mondo del credito ad essere parte attiva accanto a chi rischia di chiudere aziende come piccole attività commerciali. Durante l'evento, nel racconto dei 60 anni, Albanese ha sottolineato come un mantra proprio il valore delle persone quale elemento fondamentale che ha prodotto in questo istituto una forte "umanizzazione" del mondo del credito eliminando quella distanza che è tipica del mondo bancario dei grandi gruppi ed esaltando il ruolo della prossimità. Un modus che ha condotto la Monte Pruno a raggiungere un miliardo di depositi solo alcune settimane fa