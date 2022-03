Albania, oltre 2500 alberi piantati nel ricordo di Angelo Vassallo

2500 alberi piantati in Albania nel ricordo di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso nel 2010. I pini sono stati piantumati dallo staff dell’AdZM Fier e i membri dell’Associazione Lushnja nel Parco Nazionale Divjaka-Karavasta. Tale azione rientra nell’Earth Hour, evento organizzato dal WWF con carattere sensibilizzante, che invita tutti i politici del mondo ad essere responsabili nell’adottare politiche e ecosostenibili per contrastare il riscaldamento globale da parte dei loro governi.

Il presidente della Fondazione Vassallo, Dario Vassallo: «Una notizia che ci emoziona. Nel National Park Djavaka Karavasta, in un’area di oltre 22000 ettari, con la sua laguna tra le più grandi del Mediterraneo, nel 2021 è nato il “Giardino Angelo Vassallo”. Verrò presto da voi per visitare il Parco, la laguna, osservare migliaia di uccelli, milioni di piante, ma soprattutto per stare due giorni con voi per consolidare la nostra amicizia».

«L’azione che abbiamo voluto dedicare ad Angelo Vasallo, il sindaco di un piccolo comune d’Italia, che ha combattuto tanto per proteggere l’ambiente nel territorio da lui guidato» sottolineano i volontari.

«La legalità non è una parola vuota, non è retorica – conclude Vassallo – ma è fatta di gesti quotidiani. Piantare un albero, in questo momento, si arricchisce della storia e del ricordo di chi ha perso la vita. Ringrazio il Presidente del Parco Ardian Koci per il lavoro che sta svolgendo e per le tante iniziative».