Resta alta l’attenzione sul verde cittadino a Battipaglia. Dopo il crollo del maestoso cedro in piazza Aldo Moro, e l’abbattimento di un altro esemplare nello stesso slargo, l’amministrazione comunale ha ordinato nuovi controlli a tappeto sulle alberature di alto fusto presenti in città. Nei giorni scorsi, infatti, il dirigente del settore tecnico comunale, l’ingegnere Carmine Salerno, ha dato mandato all’agronomo Mario De Vita di eseguire la valutazione di stabilità mediante analisi strumentale di 30 esemplari arborei. Il tecnico interpellato, che per le analisi percepirà 15mila euro, dovrà anche indicare prescrizioni per il contenimento del rischio di schianto o ribaltamento dell’intero esemplare o di parti di esso. Il tentativo è di evitare nuove situazioni di pericolo per i cittadini, ultimamente molti attenti alla manutenzione del verde pubblico.

Non si tratta dell’unico intervento richiesto dall’amministrazione sul tema. Mentre si attende ancora il piano del verde pubblico, la cui consegna è prevista a giorni, il Comune sta lavorando per rimuovere le piante ritenute pericolose. Nei prossimi giorni Alba dovrà procedere con la rimozione di pinus nei pressi della scuola materna dell’Aversana, lungo la Sp 135. L’albero, secondo le segnalazioni ricevute già a maggio scorso, costituisce pericolo. Per questo, i tecnici della partecipata hanno disposto la rimozione della piante mediante sfoltimento della chioma e rimozione del tronco.

Alba procederà anche allo sfoltimento di rami secchi e pericolanti di un altro pinus di piazza Moro. Per le due lavorazioni, complessivamente, Alba ha stimato che saranno necessari 3,ila 341 euro. Non solo abbattimenti, però. Nei prossimi giorni, la società Vivai Rossi di Nese Angelo dovrà fornire oltre cento piante. In particolare, l’amministrazione ha ordinato l’acquisto di 28 rosa pink knock out, 35 tulbaghia violacea, 15 agapanthus e 50 rosmarino repens. Le nuove piante andranno a integrare i filari rimasti vuoti dopo schianti o abbattimenti in varie aree della città. La società, inoltre, dovrà provvedere a ripristinare anche il sistema di irrigazione della rotatoria tra via Belvedere e via Minzoni.

Per queste lavorazioni, complessivamente, la società percepirà la somma di 1398 euro. In questo modo, l’amministrazione spera di mettere fine alle polemiche montate nei giorni scorsi a seguito dell’abbattimento in piazza Moro. Resta il tema della manutenzione del verde pubblico, per il quale si spera di trovare soluzione con il piano del verde pubblico.

