«Alberiamo Pagani», 100 alberi in regalo dall'associazione Anna Onlus

Venerdì 29 Dicembre 2017, 19:46 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 19:46

L'associazione nazionale "No AIDS Onlus" intende donare al comune di Pagani 100 alberi di varie specie per promuovere il progetto “Alberiamo Pagani”."Attendiamo risposta dall'amminsitrazione per l'attuazione del nostro progetto" ha affermato Giuseppe Barone attraverso la lettera inviata a Salvatore Bottone, sindaco di Pagani, a Gerardo Palladino, assessore alla tutela ambientale, e ad Antonio Donato, presidente del consiglio comunale paganese.L'idea di Giuseppe Barone, presidente dell'associazione paganese, prende spunto dalla legge numero 113 del 29 gennaio 1992, la quale sancisce l’obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonatoa seguito della registrazione anagrafica.Il presidente Barone attraverso il progetto "Alberiamo Pagani" punta a valorizzare il patrimonio arboreo e boschivo, a ridurre le emissioni di Co2, a migliorare la qualità dell'aria, a prevenire il dissesto idrogeologico e a proteggere il suolo.Obiettivi già sanciti con la legge numero 10 del 14 gennaio 2013, quando fui istituita la "Giornata nazionale degli alberi", il 21 novembre, al fine di perseguire l'attuazione del protocollo di Kyoto.Un incentivo per spingere il comune di Pagani a censire gli alberi monumentali, a salvaguardarne lo stato e a punire con considerevoli sanzioni chi ne provoca il danneggiamento o l'abbattimento.