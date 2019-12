Cade copiosa sugli Alburni la neve in questa antivigilia di Capodanno. Da questa mattina i fiocchi sono scesi ad imbiancare monti e paesi. Per ora è la bellezza e lo stupore a far ammirare l'attesa nevicata, ma sarà necessario procedere con tempestività all'attivazione delle misure di emergenza per evitare il blocco dei mezzi. A Sicignano degli Alburni, con l'abitato a 600 metri, in pochi minuti è già tutto coperto. Strade e tetti imbiancati e freddo gelido. E si è solo al primo mattino. Sono attese schiarite ma le strade iniziano già ad essere impraticabili. Necessario l'uso di pneumatici termini e catene. Ultimo aggiornamento: 09:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA