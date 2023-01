Aldo Mobilio presenta il suo nuovo libro: «Racconti. Anno '60 e dintorni»

Mercoledi 4 gennaio ore 17,30 via Porta Catena 60 l'associazione Memoria in movimento, in collaborazione con il Piccolo Teatro Porta Catena, presenterà il libro «Racconti. Anno '60 e dintorni» di Aldo Mobilio. Discuteranno e si confronteranno con l'autore: Nicola Basile Antonio Braca Vittorio Dini Ernesto Scelza. L'introduzione sarà a cura di Angelo Orientale.

Racconti di vita nell'arco di tre decenni tra gli anni '60 e '90, parte dei quali vissuti a Salerno. Le vicende di un giovane studente diventato poi docente e quindi sindaco e pubblico amministratore. Affetti, avventure e impegno politico. Storie di famiglia, di persone e di amici sullo sfondo della storia recente del nostro paese, a cavallo tra la fine di un secolo e gli inizi degli anni 2000. Il libro è edito da Valtrend editore. Aldo Mobilio ha insegnato da borsista Storia del Movimento Operaio e Sindacale alla facoltà di Magistero di Salerno e, successivamente, lettere negli istituti superiori. Nato a Napoli ha vissuto anche a Salerno e a Pozzuoli. Dal '93 al '97 è stato sindaco di Pozzuoli. Ha poi ricoperto la carica di assessore ai lavori pubblici della provincia di Napoli nella giunta di Amato Lamberti. ha diretto la Rassegna Internazionale di cortometraggi a corto di donne L'associazione Memoria in movimento ringrazia sinceramente l'Associazione Culturale Lab Teatro per la grande disponibilità e collaborazione