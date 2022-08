Alessandro Cecchi Paone: ferie di ferragosto e relax nella “sua” Positano

Il ritorno a Positano è di quelli che ti riempiono il cuore. Lo sa bene Alessandro Cecchi Paone che da qualche giorno si è riaffacciato in quella che definisce da sempre la “sua seconda casa”. Ovvero la Città Romantica anch’essa, quest’anno invasa dai turisti e alle prese con un sold out senza precedenti.

Cecchi Paone come sempre è stato inondato dall’affetto dei tanti amici positanesi tra i quali Angela e Umberto Carro dai quali è corso per uno snack mediterrano all’Elisir non appena giunto sulla sponda più in della Costiera Amalfitana.

Meritate vacanze dunque per il popolare giornalista e divulgatore scientifico che si godrà un periodo di vacanze nella sua Positano in questa seconda metà di agosto tra il mare che bagna le spiagge di Fornillo e Laurito e la sua residenza.