Mercoledì 2 Ottobre 2019, 06:15 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2019 06:33

Tre medici rinviati a giudizio. Per un quarto medico il gup Vincenzo Pellegrino deciderà in seguito: la sua posizione è stata stracciata ieri mattina a causa di un difetto di notifica. L’accusa per tutti è di omicidio colposo e lesioni personali colpose in ambito sanitario in relazione alla vicenda del giovanissimo Alessandro Farina, il 13enne di Pellezzano morto il 27 dicembre del 2017 all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per edema cerebrale e polmonare, scaturito da una grave forma di chetoacidosi diabetica. Tra le accuse a loro carico la diagnosi tardiva della patologia e poi di non averla curata nel modo giusto. Da sette a quattro gli indagati, in tre gip sono finiti a processo.