Morto sul cavalcavia del Ghisallo: Alessio Cassandro era già a terra quando il bus lo ha investito

Alessio Cassandro, 38enne originario di Padula, è stato travolto da un pullman diretto a Malpensa. All'arrivo degli operatori sanitari del 118, era purtroppo deceduto. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso e, sulla base di questi, sembrerebbe che fosse già sdraiato a terra al momento dell'impatto con il bus che, infatti, non avrebbe segni sulla carrozzeria.

L'incidente si è verificato alle 4 del mattino. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Purtroppo per il 38enne salernitano non c'era più nulla da fare: il corpo era straziato. Il conducente del pullman è stato trovato sotto choc e trasferito in codice verde al pronto soccorso.

I parenti di Cassandro sono partiti da Padula per cercare di comprendere cosa è accaduto. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, dal malore al gesto estremo e anche l'aggressione.