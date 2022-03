Alimenti irregolari, blitz anche nel Cilento

Il blitz dei carabinieri del reparto Tutela Agroalimentare (RAC) sulla tracciabilità degli alimenti ha interessato anche il Cilento.

In una azienda agricola, una pizzeria e un ristorante, sono stati sequestrati, 150 Kg di fichi secchi, pronti a divenire "Fico bianco del Cilento DOP", 10 Kg di mozzarella di latte vaccino e 15 Kg di salumi, poiché tutti privi di rintracciabilità. Per tutti sono state elevate le previste sanzioni amministrative. Operazioni analoghe anche in provincia di Lecco, Torino e Bari.