Innovazione tecnologia come fattore chiave nella ricerca scientifica e sanitaria. All’ospedale di Sarno arriva l’intelligenza artificiale in endoscopia, ulteriore contributo alla diagnosi precoce ed all’approccio terapeutico predittivo e personalizzato nella sanità della Campania. Sono già importanti i numeri ed i dati del reparto di endoscopia digestiva, diretto dal responsabile Sergio Di Fenza, una delle eccellenze dell’Asl di Salerno. Una divisione che negli anni ha saputo tracciare le linee di una sanità collegata al territorio e di risposta efficace ed efficiente e che guarda al futuro. A fronte di circa 400 colonscopie di screening eseguite nell’arco di 2 anni, nel 15% dei casi è stato diagnosticato un carcinoma avanzato e suscettibile di intervento chirurgico, nel 75% sono state riscontrate lesioni aggredibili dal punto di vista endoscopico. Un vantaggio in più è oggi dato dall’applicazione dell’intelligenza artificiale nelle mani sempre di operatori esperti, nelle indagini per caratterizzare le lesioni, attraverso alert visivi e sonori. È la reale possibilità di unire la potenza degli algoritmi a una profonda conoscenza nei percorsi clinico - diagnostici.

LA TECNICA

A spiegarlo è il dottor Di Fenza che passa in rassegna le procedure. «Gli esami vengono in un certo modo posti al vaglio di un occhio in più, non umano, ma una macchina creata appositamente per migliorare la qualità dell’esame. Questo credo possa dare più sicurezza al paziente: aumenta l’accuratezza diagnostica e aiuta a prendere decisioni terapeutiche. La tecnologia si basa su un algoritmo sviluppato per specifiche funzioni, come identificare e caratterizzare lesioni del colon durante gli esami endoscopici, per aiutare il medico nel decidere l’approccio terapeutico più opportuno». Di Fenza sottolinea l’importanza della rete ospedale e territorio per una strutturazione diversa che possa significare contenimento della spesa sanitaria e riduzione del tasso di mortalità. Cosa va ripensato?

«Secondo il mio parere sono tre nodi gordiani: la gestione dello screening oncologico, dei ricoveri, delle urgenze. Per ciò che riguarda lo screening, bisogna considerare che i tumori gastrointestinali rientrano fra le prime 5 cause di morte per cancro, in entrambi i generi. Nell’ambito del carcinoma del colon-retto, in Campania, a fronte di più bassi tassi di incidenza rispetto al dato nazionale, il tasso di mortalità è sostanzialmente sovrapponibile. Tale dato evidenzia criticità nella fase di anticipazione diagnostica e lungo l’intero percorso diagnostico-clinico-assistenziale. Altro punto, la gestione dei ricoveri. Le malattie gastroenterologiche sono la seconda causa di ricovero ospedaliero, subito a ridosso delle malattie dell’apparato cardiocircolatorio. Infine, per ciò che riguarda la gestione delle urgenze gastroenterologiche, è da notare come in Italia, l’attività endoscopica in urgenza, eseguita al di fuori dell’orario di servizio, costituisce il 3,4% dei casi, ma solo nel 13,6% è disponibile una guardia attiva, mentre nel 54,5% è garantita una pronta disponibilità, come nel caso dell’Asl Salerno. È necessaria una rivisitazione della rete intra ed inter ospedaliera e delle cure primarie. Nell’ambito gastroenterologico, vista l’altra domanda clinica, i dati statistici, lo stanziamento di risorse per lo sviluppo di più centri territoriali con posti letto dovrebbe essere considerata la strada idonea per l’ottimale management sanitario, evitando la quotidiana migrazione sanitaria. Non è soltanto una strada salva-vita ma, in un sistema di welfare come il nostro, anche salva-costi».